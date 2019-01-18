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      Жорстка відсіч ЗСУ на Донбасі: окупанти зазнали втрат

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      На Донбасі українські бійці ліквідували трьох окупантів
      На Донбасі українські бійці ліквідували трьох окупантів / Фото з відкритих джерел

      17 грудня російські окупаційні війська продовжили обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення. Проте, українським захисникам вдалося знищити трьох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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      Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Підрозділи ОС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 17 січня, троє окупантів загинуло,
      – йдеться у повідомленні.

      Загалом, окупанти 13 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи режим перемир'я.

      Проросійські бойовики під час обстрілів використали протитанковий ракетний комплекс, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Загалом ворог здійснив обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Південне, Піски, Невельське, Водяне, Славне, Красногорівка, Опитне.

      Від початку доби, 18 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

      У штабі наголосили, що українські військові продовжують контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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