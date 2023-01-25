На этот раз пытались разогнать "зраду" из-за якобы "вывоза мужчины в военкомат в Одессе". В пропагандистских пабликах распространяли видео, как "беднягу" хватают и под дулом автомата тянут в автомобиль.

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Враг использовал фейковое видео

Авторы ИПСО взяли реальное видео, на котором патрульные с оружием задерживают мужчину. В то же время, сняли его не в Одессе (как голосят пропагандисты), а в Николаеве. И ничего общего с военкоматом у кадров нет.

Кадры, пытающиеся выдать за "вывоз", сняли во время задержания пьяного злоумышленника, напавшего на мужчину с топором.

Женщина в истерике позвонила в полицию и сообщила, что ее отчим зарубил мужчину топором. Звучит ужасно, но для патрульных такие вызовы не в первый раз,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отработали оперативно и эффективно.

"Словом, событие на видео вовсе не о мобилизации "под дулом автомата", согласны? Вот именно так и работает вражеское ИПСО, каждый раз пытающееся расшатать население, распространив очередную "зрадоньку", заставить нас паниковать", – говорится в сообщении.

Людей призывали доверять только информации из проверенных источников.

Важно! В ГУР МО еще 15 января предупредили, что Россия планирует ряд фейков и ИПСО. Чтобы реализовать свой циничный замысел, страна-террористка привлекла весь имеющийся спектр современных информационных средств.