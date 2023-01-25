Цього разу намагалися розігнати "зраду" через начебто "вивезення чоловіка до військкомату в Одесі". У пропагандистських пабліках поширювали відео, як "бідолаху" хапають та під дулом автомата тягнуть в автівку.

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Ворог використав фейкове відео

Автори ІПСО взяли реальне відео, на якому патрульні зі зброєю затримують чоловіка. Водночас зняли його не в Одесі (як голосять пропагандисти), а у Миколаєві. Й нічого спільного з військкоматом кадри не мають.

Кадри, які намагаються видати за "вивезення", зняли під час затримання п'яного зловмисника, який напав на чоловіка з сокирою.

Жінка в істериці зателефонувала в поліцію та повідомила, що її вітчим зарубав чоловіка сокирою. Звучить жахливо, але для патрульних такі виклики не вперше,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали оперативно та ефективно.

"Словом, подія на відео зовсім не про мобілізацію "під дулом автомата", згодні? Ось саме так і працює вороже ІПСО, щоразу намагається розхитати населення, поширивши чергову зрадоньку, змусити нас панікувати", – мовиться у повідомленні.

Людей закликали довіряти лише інформації з перевірених джерел.

Важливо! У ГУР МО ще 15 січня попередили, що Росія планує низку фейків та ІПСО. Аби реалізувати свій цинічний задум країна-терористка залучила весь наявний спектр сучасних інформаційних засобів.