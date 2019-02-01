Жестокое убийство супругов в Николаеве:нападавшему избрали меру пресечения

30 января в Николаеве мужчина расстрелял супружескую пару возле здания суда. Стрелка задержали и избрали меру пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога.

За двойное убийство стрелку грозит пожизненное заключение.

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Стоит заметить, что сестра погибшего Михаила Берова в суде заявила, что стрелок неоднократно угрожал убить ее брата.

Лично я 27 января этого года давала показания, что он угрожает жизни моего брата и возит с собой ружье. Но следователь это не принял во внимание. Это было за три дня до суда. Брат спросил: так что меня, застрелить должны, чтобы вы поняли, что мне угрожают?

– рассказала Галина Белова.

Что произошло в Николаеве?

В 2008 году житель Николаева Герасим Багирянц одолжил у семейной пары примерно 40 тысяч долларов, однако не смог их вернуть. После решения суда в пользу пары должник застрелил супругов из охотничьего ружья сразу возле здания райсуда.

Впоследствии полиция Николаевщины опубликовала жуткое видео расстрела с камеры наблюдения. В следствии полученных травм женщина сразу скончалась. Медики пытались спасти мужчину, однако он умер в карете скорой помощи.