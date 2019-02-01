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      Жестокое убийство супругов в Николаеве:нападавшему избрали меру пресечения

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      Нападавшему избрали меру пресечения
      Нападавшему избрали меру пресечения / Полиция Николаевщины

      30 января в Николаеве мужчина расстрелял супружескую пару возле здания суда. Стрелка задержали и избрали меру пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога.

      За двойное убийство стрелку грозит пожизненное заключение.

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      Стоит заметить, что сестра погибшего Михаила Берова в суде заявила, что стрелок неоднократно угрожал убить ее брата.

      Лично я 27 января этого года давала показания, что он угрожает жизни моего брата и возит с собой ружье. Но следователь это не принял во внимание. Это было за три дня до суда. Брат спросил: так что меня, застрелить должны, чтобы вы поняли, что мне угрожают?
      – рассказала Галина Белова.

      Что произошло в Николаеве?

      В 2008 году житель Николаева Герасим Багирянц одолжил у семейной пары примерно 40 тысяч долларов, однако не смог их вернуть. После решения суда в пользу пары должник застрелил супругов из охотничьего ружья сразу возле здания райсуда.

      Впоследствии полиция Николаевщины опубликовала жуткое видео расстрела с камеры наблюдения. В следствии полученных травм женщина сразу скончалась. Медики пытались спасти мужчину, однако он умер в карете скорой помощи.

      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Судьи Криминальные новости Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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