Жорстоке вбивство подружжя в Миколаєві: нападнику обрали запобіжний захід

30 січня у Миколаєві чоловік розстріляв подружню пару біля будівлі суду. Стрілка затримали та обрали запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави.

За подвійне вбивство стрілку загрожує довічне увязнення.

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Варто зауважити, що сестра загиблого Михайла Бєрова у суді заявила, що стрілець неодноразово погрожував вбити її брата.

Особисто я 27 січня цього року давала свідчення, що він загрожує життю мого брата і возить з собою рушницю. Але слідчий це не взяв до уваги. Це було за три дні до суду. Брат запитав: так що мене, застрелити повинні, щоб ви зрозуміли, що мені погрожують?

– розповіла Галина Бєлова.

Що сталося в Миколаєві?

У 2008 році мешканець Миколаєва Герасим Багірянц позичив у сімейної пари приблизно 40 тисяч доларів, проте не зміг їх повернути. Після рішення суду на користь пари боржник застрелив подружжя з мисливської рушниці одразу біля будівлі райсуду.

Згодом поліція Миколаївщини опублікувала моторошне відео розстрілу із камери спостережень. Через отримані травми жінка одразу загинула. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак він помер у кареті швидкої допомоги.