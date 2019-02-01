22:23
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
      Вєсті Кремля
      21:10, сьогодні
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Жорстоке вбивство подружжя в Миколаєві: нападнику обрали запобіжний захід

      425 Читать новость на русском
      Нападнику обрали запобіжний захід
      Нападнику обрали запобіжний захід / Поліція Миколаївщини

      30 січня у Миколаєві чоловік розстріляв подружню пару біля будівлі суду. Стрілка затримали та обрали запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави.

      За подвійне вбивство стрілку загрожує довічне увязнення.

      Читайте також: У Києві чоловік вистрелив у голову 5-річній дитині: подробиці з місця події

      Варто зауважити, що сестра загиблого Михайла Бєрова у суді заявила, що стрілець неодноразово погрожував вбити її брата.

      Особисто я 27 січня цього року давала свідчення, що він загрожує життю мого брата і возить з собою рушницю. Але слідчий це не взяв до уваги. Це було за три дні до суду. Брат запитав: так що мене, застрелити повинні, щоб ви зрозуміли, що мені погрожують? 
      – розповіла Галина Бєлова.

      Що сталося в Миколаєві?

      У 2008 році мешканець Миколаєва Герасим Багірянц позичив у сімейної пари приблизно 40 тисяч доларів, проте не зміг їх повернути. Після рішення суду на користь пари боржник застрелив подружжя з мисливської рушниці одразу біля будівлі райсуду.

      Згодом поліція Миколаївщини опублікувала моторошне відео розстрілу із камери спостережень. Через отримані травми жінка одразу загинула. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак він помер у кареті швидкої допомоги.

      Теги: Новини України Новини Миколаєва Кримінальні новини Судді Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто веде популістів до влади?
      сьогодні , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 209
      Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      сьогодні , 21:00 Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      Наталя Боднар 142
      Кремль дестабілізує Європу
      сьогодні , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 939
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 771
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні , 18:00 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      Олександр Бевза 1054
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук