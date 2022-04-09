Жестокость из-за бессилия, – Пионтковский прокомментировал обстрел Краматорска
Вражеская армия 8 апреля нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, оттуда пытались эвакуироваться женщины с детьми. Такие военные преступления россияне совершают из-за собственного бессилия.
Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он предположил, что россияне могут совершить еще ряд военных преступлений, похожих на обстрел вокзала в Краматорске. Однако это лишь усиливает позицию Запада по давлению на Россию.
Бессильная жестокость. Это жестокость из-за осознания, что они не могут добиться успеха на поле боя классическим военным столкновением,
– объяснил Пионтковский.
Российский публицист добавил, что Вооруженные Силы Украины будут только усиливаться. Кроме того, боевой дух украинских воинов гораздо сильнее, чем у россиян.
Пионтковский прокомментировал обстрел вокзала в Краматорске: смотрите видео