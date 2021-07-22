Ежегодно столица разрастается, а на ее карте появляются новые многоэтажки. Каждая из них предлагает покупателям свои преимущества, но не всегда новые дома готовы удовлетворить все запросы современного горожанина. Выбор квартиры для покупки превращается в непрерывный процесс сравнений и поиска компромиссов.
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В основном каждый киевлянин хочет жить ближе к центру, где бурлит активная жизнь. Вместе с тем, природа – неотъемлемая часть счастливого досуга, поэтому хочется иметь к ней доступ как можно ближе к дому. Удобная планировка – тоже важный параметр, ведь не хочется дополнительно инвестировать в перепланировку пространства.
Если вы активный горожанин, который любит проводить свободное время в парке, а также цените свое время и хотите иметь больше опций рядом с домом, тогда вам может подойти жилье в новом ЖК LIFE STORY от LEV Development.
Он расположен вблизи живописного парка Феофания, который хорошо знаком всем киевлянам. Чикагский стиль фасада сразу привлекает к себе внимание, а комплекс готов покрыть много пожеланий своих жителей.
Сейчас киевляне имеют прекрасную возможность воплотить свою мечту о комфортной квартире в жилом комплексе, в котором эстетика и функциональность – это гармония, а не взаимоисключающие понятия.
До 31 июля компания LEV Development предлагает беспроцентную рассрочку на двухкомнатные квартиры. Продолжительность рассрочки – 12 месяцев. Акционное предложение действует на квартиры двух планов:
- 74,58 квадратных метров с видом на запад;
- 70,78 квадратных метров, которая расположена с восточной стороны.
Современное жилье недалеко от центра, в котором каждый почувствует себя особенным – это мечта каждого горожанина, как и воплотить ее по выгодной цене.
О ЖК LIFE STORY
LIFE STORY – это современный жилой комплекс, основной концепцией которого является здоровый образ жизни, ведь он расположен рядом с "зеленой жемчужиной" Киева – парком Феофания.
Собственная квартира – это особенное пространство, в котором каждый воплощает собственные нужды. LEV Development предлагает жителям собственноручно спланировать помещения, ведь только вы сможете создать для себя идеальное жилье. Также в ЖК LIFE STORY воплощена концепция представительных этажей, поэтому можно воспользоваться опцией повышенной приватности, дополнительного комфорта и фантастических пейзажей.
Поблизости есть все, что нужно для современной жизни - торговые центры, медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков, государственные и специализированные лицеи. Музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий" готовы порадовать любителей развлечений.
ЖК LIFE STORY – это место, где хочется жить и шагать к новым жизненным свершениям.
Узнать больше о преимуществах и цены на квартиры в ЖК LIFE STORY можно на сайте LEV Development или в отделах продаж:
на локации у строительства:
- ул.Метрологичная, 13
отдел обслуживания клиентов:
- Саксаганского, 69
главный офис:
- БЦ "Олимпийский", 26 этаж
- +38 044 499 88 40