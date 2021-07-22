Щороку столиця розростається, а на її карті з’являються нові багатоповерхівки. Кожна з них пропонує покупцям свої переваги, але не завжди нові будинки готові задовольнити всі запити сучасного містянина. Вибір квартири для купівлі перетворюється на безперервний процес порівнянь та пошуку компромісів.

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Здебільшого кожен киянин хоче жити ближче до центру, де вирує активне життя. Разом із тим, природа – невід’ємний елемент щасливого дозвілля, тому хочеться мати до неї доступ якнайближче до дому. Зручне планування – теж необхідний параметр, адже не хочеться додатково інвестувати в перепланування простору.

Якщо ви активний містянин, який любить проводити вільний час у парку, а також цінуєте свій час та хочете мати якнайбільше опцій поруч із домом, тоді вам може підійти житло у новому ЖК LIFE STORY від LEV Development.

Він розташований поблизу мальовничого парку Феофанія, який добре знайомий усім киянам. Чиказький стиль фасаду одразу привертає до себе увагу, а комплекс готовий покрити багато побажань своїх мешканців.

Зараз кияни мають чудову можливість втілити свою мрію про комфортну квартиру у житловому комплексі, в якому естетика та функціональність – це гармонія, а не взаємовиключні поняття.

До 31 липня компанія LEV Development пропонує безвідсоткове розтермінування на двокімнатні квартири. Тривалість розтермінування – 12 місяців. Акційна пропозиція діє на квартири двох планів:

74,58 квадратних метрів з видом на захід;

70,78 квадратних метрів, яка розташована зі східної сторони.

Сучасне житло недалеко від центру, в якому кожен відчує себе особливим – це мрія кожного містянина, як і втілити її за вигідною ціною.

Про ЖК LIFE STORY

LIFE STORY – це сучасний житловий комплекс, основною концепцією якого є здоровий спосіб життя, адже він розташований поруч із "зеленою перлиною" Києва – парком Феофанія.

Власна квартира – це особливий простір, в якому кожен втілює власні потреби. LEV Development пропонує мешканцям власноруч спланувати приміщення, адже лише ви зможете створити для себе ідеальне житло. Також у ЖК LIFE STORY втілена концепція представницьких поверхів, тому можна скористатися опцією підвищеної приватності, додаткового комфорту та фантастичних краєвидів.

Поблизу є все, що треба для сучасного життя – торгові центри, медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні та спеціалізовані ліцеї. Музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій" готові потішити любителів розваг.

ЖК LIFE STORY – це місце, де хочеться жити та крокувати до нових життєвих звершень.

Дізнатися більше про переваги та ціни на квартири у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development або у відділах продажу:

на локації біля будівництва:

вул.Метрологічна, 13

відділ обслуговування клієнтів:

Саксаганського, 69

головний офіс: