Отжим квартир и новые поборы: как Россия оказывает давление на жителей оккупированных территорий

Общественный деятель Николай Осиченко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о реальной ситуации на оккупированных территориях. Эксперт подробно раскрыл схемы массового "отжима" недвижимости в захваченном Мариуполе и рассказал о новых обременительных налогах, которые захватчики взимают с местных жителей. Также вместе с российским оппозиционным журналистом Игорем Яковенко они обсудили ситуацию внутри

В оккупированном Мариуполе владельцы квартир могут узнать о потере своего жилья уже после того, как в российских реестрах появляется другой владелец. Параллельно жителей захваченных территорий все глубже встраивают в российскую систему налогов, сборов и коммунальных платежей.

Общественный деятель Николай Осиченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как могут работать схемы с переоформлением недвижимости в Мариуполе и почему отдельные выявленные случаи, по его мнению, не отражают истинных масштабов проблемы. Также он объяснил, почему финансовая нагрузка на жителей оккупированных территорий будет только расти.

Квартиры могут переоформлять без ведома владельцев

В ходе беседы показали историю с двумя квартирами в Мариуполе, владелец которых после 2022 года не переоформлял документы по российским правилам, поскольку не планировал продавать жилье. Доверенностей на проведение сделок он также никому не выдавал.

Впоследствии обе квартиры появились в российском реестре недвижимости уже с другим владельцем. По информации, приведенной в эфире, регистрацию провели через Сартанский МФЦ без участия настоящего владельца и без предъявления оригиналов его документов.

Позже в квартиру пришли люди, называвшие себя представителями нового владельца. Среди них была женщина с удостоверением сотрудницы местной администрации, однако оригиналы документов на право собственности во время конфликта так и не были предъявлены.

Это на самом деле капля в море. Беззаконие порождает только беззаконие,

– сказал Осиченко.

Подобные истории происходят параллельно с практикой признания квартир "бесхозными". В Мариуполе уже появлялись объявления с требованиями к жильцам освободить жилье и передать ключи местным оккупационным властям.

Под эту категорию могут попасть квартиры людей, которые уехали или не смогли подтвердить право собственности по правилам, введенным Россией. В то же время в разговоре речь шла и о случаях, когда проблемы возникали даже у тех, кто продолжал жить в своей квартире.

Схемы с жильем не ограничиваются несколькими квартирами

Один из механизмов, описанных общественным деятелем, заключается в появлении документов о якобы давних сделках купли-продажи. После этого новые "владельцы" вносят данные в российский реестр и уже на этом основании заявляют права на жилье.

По его оценке, история, ставшая достоянием общественности, показывает лишь небольшую часть того, что происходит с недвижимостью в городе.

А там целыми домами так поступают. Об этом все в курсе,

– подчеркнул он.

После оккупации часть мариупольцев пыталась переоформить недвижимость по российским правилам, чтобы иметь возможность ее продать. Другие этого не сделали или не смогли пройти процедуру, что создало почву для новых схем с документами и реестрами.

Осиченко также провел параллель с ситуацией вокруг промышленных предприятий города. Он утверждает, что отдельные показательные задержания или разоблачения не означают реальной борьбы с масштабными злоупотреблениями.

Это просто показывают людям, что якобы борются изо всех сил. Никто ни с чем не борется,

– высказал мнение общественный деятель.

Показательным он назвал и то, что, по его словам, в списки "бесхозного" жилья попадали даже квартиры людей, которые поддерживали оккупационную власть, жили в городе и уже пытались оформить имущество в соответствии с российским законодательством.

Из-за этого проблема уже не сводится только к имуществу тех, кто уехал из Мариуполя. Неопределенность с правами собственности может коснуться гораздо более широкого круга жителей.

Вместе с российскими документами пришли налоги и новые платежи

Еще одной темой стали финансовые изменения для жителей оккупированных территорий. В России и на захваченных ею территориях люди сталкиваются с налогами на имущество и доходы, сборами, ростом коммунальных платежей и другими расходами, к которым раньше могли быть не готовы.

В эфире показали видео жительницы оккупированной территории, которая возмущалась необходимостью платить налог за собственное имущество. Для Осиченко такая реакция стала примером того, как люди, поддерживавшие приход России, теперь сталкиваются с последствиями полноценного включения в ее финансовую систему.

Налоги, сборы, оброки, пошлины – теперь все это там будет просто расти в геометрической прогрессии,

– предположил он.

Он обратил внимание на повышение коммунальных платежей и появление новых финансовых обязательств. В условиях продолжающейся войны России нужны дополнительные ресурсы, поэтому, по его убеждению, нагрузка на население будет только усиливаться.

Отдельно в разговоре речь шла о налогах на доходы от банковских вкладов и других платежах, которые становятся неожиданностью для людей, ранее не учитывавших эти расходы.

Вы что, думали, что уже отдали долг Родине? Подождите, вы еще не поняли. Вы все в долгах останетесь,

– сказал Осиченко.

Наиболее остро эта ситуация проявляется в случаях, когда налоговые обязательства возникают даже в отношении средств, полученных семьями российских военных после их гибели. В эфире привели пример семьи, которая столкнулась с налогом на доход от такого банковского вклада.

Дальнейшее финансовое давление общественный деятель считает закономерным следствием интеграции оккупированных территорий в российскую систему.

Зинаида – это только начало. Дальше последуют другие вопросы и другие налоги, потому что вы же теперь территория России,

– подытожил он.

Таким образом, после оккупации люди сталкиваются не только с риском лишиться собственного жилья из-за новых правил и реестров. К этому добавляются налоги, коммунальные платежи и другие финансовые требования, которые постепенно распространяются на захваченные территории.

Как работает массовый отжим квартир в Мариуполе: смотрите видео