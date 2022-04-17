Жилье от государства: Зеленский рассказал, кто получит квариры в первую очередь

В ходе вечернего обращения президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить жилье от государства. В первую очередь это касается переселенцев, чьи жилища разрушили оккупанты.

Кроме временно перемещенных лиц жилье получат военные и медики. Соответствующее распоряжение Владимир Зеленский предоставил правительству, сообщает 24 канал.

Заметьте Украина обеспечит жильем всех, кто работает в интересах общества, – Зеленский

Кто получит жилье

В первую очередь государство планирует предоставить временное жилье всем тем, кто потерял свой дом из-за войны. Правительство компенсирует переселенцам их дома – либо непосредственно предоставлением нового жилья, либо денежной выплатой.

Кроме того, Зеленский пообещал обеспечить жильем украинских военнослужащих и их семьи.

Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры. Не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты,

– заявил Зеленский.

То же касается и медиков. Тех, кто работает на благо Украины, должны обеспечить жильем правительство и местная власть.

Ночное обращение Зеленского: смотрите видео