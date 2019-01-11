Жилье для пограничников будут строить в 5 городах Украины: известны адреса
Стало известно, в каких городах построят жилье для военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Соответствующее распоряжение о согласовании перечня земельных участков утвердил Кабинет Министров Украины.
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В документе указано, что под строительство будут выделены участки, принадлежащие землям обороны, информирует "РБК-Украина".
В частности, новое жилье для пограничников построят в Киеве, Львове, Одессе, Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, и в Мостиське, что возле границы с Польшей на Львовщине.
Известны также точные адреса, где будет происходить строительство:
Киев, улица Светлая, 6;
Львов, улица Владимира Великого, 23, 25;
Мостиска (Львовская область), улица Ярослава Мудрого, 113;
Луцк, улица Стрелецкая, 6;
Белгород-Днестровский (Одесская область), улица Воинской славы (Энгельса), 14.
Ранее во Львове показали проект строительства многоэтажек, которые в городе строит Минобороны.