Жилье для пограничников будут строить в 5 городах Украины: известны адреса

Стало известно, в каких городах построят жилье для военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующее распоряжение о согласовании перечня земельных участков утвердил Кабинет Министров Украины.

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В документе указано, что под строительство будут выделены участки, принадлежащие землям обороны, информирует "РБК-Украина".

В частности, новое жилье для пограничников построят в Киеве, Львове, Одессе, Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, и в Мостиське, что возле границы с Польшей на Львовщине.

Известны также точные адреса, где будет происходить строительство:

Киев, улица Светлая, 6;

Львов, улица Владимира Великого, 23, 25;

Мостиска (Львовская область), улица Ярослава Мудрого, 113;

Луцк, улица Стрелецкая, 6;

Белгород-Днестровский (Одесская область), улица Воинской славы (Энгельса), 14.

Ранее во Львове показали проект строительства многоэтажек, которые в городе строит Минобороны.