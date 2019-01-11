Житло для прикордонників будуватимуть у 5 містах України: відомі адреси

Стало відомо, в яких містах збудують житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Відповідне розпорядження про погодження переліку земельних ділянок затвердив Кабінет міністрів України.

Читайте також: 184 гуртожитки: у Порошенка відзвітували про темпи здачі нового житла для військових

У документі зазначено, що під будівництво будуть виділені ділянки, які належать до земель оборони, інформує "РБК-Україна".

Зокрема, нове житло для прикордонників будуватимуть у Києві, Львові, Луцьку, Білгороді-Дністровському, що на Одещині, та у Мостиськах, що біля кордону з Польщею на Львівщині.

Відомі також точні адреси, де відбуватиметься будівництво:

Київ, вулиця Світла, 6;

Львів, вулиця Володимира Великого, 23, 25;

Мостиська (Львівська область), вулиця Ярослава Мудрого, 113;

Луцьк, вулиця Стрілецька, 6;

Білгород-Дністровський (Одеська область), вулиця Військової слави (Енгельса), 14.

Раніше у Львові показали проект будівництва багатоповерхівок, які у місті зводитиме Міноборони.