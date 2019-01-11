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      Житло для прикордонників будуватимуть у 5 містах України: відомі адреси

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      Житло для прикордонників будуватимуть у 5 містах України
      Житло для прикордонників будуватимуть у 5 містах України / informator

      Стало відомо, в яких містах збудують житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

      Відповідне розпорядження про погодження переліку земельних ділянок затвердив Кабінет міністрів України.

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      У документі зазначено, що під будівництво будуть виділені ділянки, які належать до земель оборони, інформує "РБК-Україна".

      Зокрема, нове житло для прикордонників будуватимуть у Києві, Львові, Луцьку, Білгороді-Дністровському, що на Одещині, та у Мостиськах, що біля кордону з Польщею на Львівщині.

      Відомі також точні адреси, де відбуватиметься будівництво:

      Київ, вулиця Світла, 6;

      Львів, вулиця Володимира Великого, 23, 25;

      Мостиська (Львівська область), вулиця Ярослава Мудрого, 113;

      Луцьк, вулиця Стрілецька, 6;

      Білгород-Дністровський (Одеська область), вулиця Військової слави (Енгельса), 14.

      Раніше у Львові показали проект будівництва багатоповерхівок, які у місті зводитиме Міноборони.

      Дивіться також:
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Кабінет Міністрів України Будівництво Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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