Жилье в Киеве теперь можно выбрать по уровню шума: карта

Выбрать дом для покупки или просто квартиру для аренды в столице теперь можно, используя карту шумового загрязнения.

Если у вас тревожный сон, есть маленькие дети или просто любите тишину, вам важно, насколько шумно будет за окнами вашего дома.

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Портал ЛУН.ua разработал специальную карту, с помощью которой можно проверить уровень шумового загрязнения в том или ином районе Киева.

Создатели приложения отмечают, что шумовое загрязнение города нередко является такой же проблемой, как и загрязненный воздух, поскольку уровень шума влияет на эмоциональное состояние и психическое здоровье.

Карта доступна в виде интерактивного слоя на карте для поиска вторичного жилья в Киеве.

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После активации отметки "Шум" на карте подсвечиваются дома, прилегающие к автодорогам, трамвайным путям, наземным участкам метро, железнодорожным путям или аэропортам.

Карта шумового загрязнения Киева

Опция пока не доступна для новостроек – поскольку на карту пока не внесены объекты, которые находятся на этапе строительства.

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