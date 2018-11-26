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      Жилье в Киеве теперь можно выбрать по уровню шума: карта

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      Как выбрать жилье в Киеве по уровню шума
      Как выбрать жилье в Киеве по уровню шума / biznews.com.ua

      Выбрать дом для покупки или просто квартиру для аренды в столице теперь можно, используя карту шумового загрязнения.

      Если у вас тревожный сон, есть маленькие дети или просто любите тишину, вам важно, насколько шумно будет за окнами вашего дома.

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      Портал ЛУН.ua разработал специальную карту, с помощью которой можно проверить уровень шумового загрязнения в том или ином районе Киева.

      Создатели приложения отмечают, что шумовое загрязнение города нередко является такой же проблемой, как и загрязненный воздух, поскольку уровень шума влияет на эмоциональное состояние и психическое здоровье.

      Карта доступна в виде интерактивного слоя на карте для поиска вторичного жилья в Киеве.

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      После активации отметки "Шум" на карте подсвечиваются дома, прилегающие к автодорогам, трамвайным путям, наземным участкам метро, железнодорожным путям или аэропортам.

      Карта Київ шумове забруднення

      Карта шумового загрязнения Киева

      Опция пока не доступна для новостроек – поскольку на карту пока не внесены объекты, которые находятся на этапе строительства.

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      Теги: Новости Украины аренда жилья Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Киева Вторичный рынок недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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