Жили без света и тепла, у местных спрашивали, где взять воду: мобилизованные студенты Донбасса

Мобилизованные студенты из оккупированных районов Донбасса, которые попали в плен, рассказали, что их обещали отправить на обучение на Россию, но попали они в село Веселое Харьковской области.

Во время брифинга о принудительной мобилизации в вузах оккупированного Донбасса, пленные жалуются на плохие условия, в которых им приходилось находиться.

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Говорят, что поселили их в школу в Веселом, в которой не было отопления, света и воды, и приказали, что если будет что-то нужно – искать самим.

Мы сами искали, где взять воду. Спрашивали у мирных жителей. Они рассказали, где есть колодец. Питались дважды в день, была полевая кухня. Нам говорили, что супы с тушенкой. Но ее там не было. Хлеб привезли один раз. Когда его раздавали, он уже был черствый. Приходилось замачивать в чай, чтобы он был мягче,

– рассказал один из пленных.

Постоянные наряды и много больных

Пленные "мобилизованные" студенты рассказали, что их задачами было на выездах из села Веселое выкапывать опорные пункты для блокпостов и проверять уезжающие и въезжающие транспортные средства как России, так и гражданских. Впоследствии передавать всю собранную информацию.

Мы постоянно были в нарядах, ночами не спали. У нас много больных, а никакого нормального медицинского обеспечения не было,

– рассказал один из пленных.

Другой сказал, что в Веселом вообще не было света – ни у мирных жителей, ни у "мобилизованных". Однако говорит, что местные относились к ним хорошо, увидели, как им тяжело приходится.

Пленные уверяют, что никто из них ни разу не стрелял из автомата, не совершил насилие и не занимался мародерством.

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