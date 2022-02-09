О готовности украинской армии в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал Командующий Украинской добровольческой армией и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он убежден, что украинская армия готова дать отпор гораздо лучше по сравнению с тем, что было еще полгода назад.
К теме Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать
Ярош о готовности Вооруженных сил к отпору
В то же время политик Владимир Жириновский заявил, что Россия может уничтожить украинское войско за 30 минут. Александр Лукашенко же верит, что полномасштабная война Кремля с Украиной продлилась бы 3 – 4 дня. Ярош такие предположения приспешников Путина опроверг.
То, что произносят клоуны, комментировать обычно не нужно. Жириновский, Лукашенко и другие – это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война, никогда на ней не были и говорят всякие глупости,
– подчеркнул экс-нардеп.
По словам Яроша, готовность украинской армии дать отпор зависит, в частности, от назначений летом 2021 года. Боевые генералы стали генералами в нашей войне.
"Они очень эффективны в том, что делают, и понимают, как должны развиваться Вооруженные силы и что нужно делать для отражения агрессии по разным направлениям", – подчеркнул Ярош.
"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Возможное наступление России: важные новости
- Кремль несколько месяцев стягивает войска к границе с Украиной. Иностранные СМИ сообщили о возможных планах Кремля начать вторжение в Украину. Они даже называли дату полномасштабной оккупации – середина или конец февраля.
- При этом в Кремле подчеркивают, что никакой войны якобы не хотят и во всем обвиняют Запад.
- Россия объясняет стягивание войск учениями, в частности, на территории Беларуси и в оккупированном украинском Крыму.
- Российские власти выдвинули ультиматум НАТО о нерасширении и непринятии Украины. Документ назвали "гарантиями безопасности". Однако Альянс на такие условия не согласился.