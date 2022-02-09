О готовности украинской армии в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал Командующий Украинской добровольческой армией и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он убежден, что украинская армия готова дать отпор гораздо лучше по сравнению с тем, что было еще полгода назад.

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Ярош о готовности Вооруженных сил к отпору

В то же время политик Владимир Жириновский заявил, что Россия может уничтожить украинское войско за 30 минут. Александр Лукашенко же верит, что полномасштабная война Кремля с Украиной продлилась бы 3 – 4 дня. Ярош такие предположения приспешников Путина опроверг.

То, что произносят клоуны, комментировать обычно не нужно. Жириновский, Лукашенко и другие – это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война, никогда на ней не были и говорят всякие глупости,

– подчеркнул экс-нардеп.

По словам Яроша, готовность украинской армии дать отпор зависит, в частности, от назначений летом 2021 года. Боевые генералы стали генералами в нашей войне.

"Они очень эффективны в том, что делают, и понимают, как должны развиваться Вооруженные силы и что нужно делать для отражения агрессии по разным направлениям", – подчеркнул Ярош.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать украинскую землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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