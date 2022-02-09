Про готовність української армії у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів Командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Він переконаний, що українська армія готова дати відсіч набагато краще у порівнянні з тим, що було ще пів року тому.
До теми Лукашенко про війну Росії та України: Триватиме максимум 3 – 4 дні – там нікому воювати
Ярош про готовність Збройних сил до відсічі
Натомість політик Володимир Жиріновський заявив, що Росія може знищити українське військо за 30 хвилин. Олександр Лукашенко ж вірить, нібито повномасштабна війна Кремля з Україною тривала б 3 – 4 дні. Ярош такі припущення поплічників Путіна спростував.
Те, що виголошують клоуни, коментувати звичайно не треба. Жиріновський, Лукашенко та інші – це реально клоуни, які ніколи не бачили, що таке війна, ніколи на ній не були й говорять всякі дурниці,
– наголосив екснардеп.
За словами Яроша, готовність української армії дати відсіч залежить, зокрема, від тих призначень, які відбулись влітку 2021 року. Бойові генерали стали генералами у нашій війні.
"Вони дуже ефективні у тому, що вони роблять й розуміють, як мають розвиватись Збройні сили й що треба робити для відбиття агресії на різних напрямках", – наголосив Ярош.
"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Ймовірний наступ Росії: важливі новини
- Кремль декілька місяців стягує війська до кордону з Україною. Іноземні ЗМІ повідомили про ймовірні плани Кремля почати вторгнення до України. Вони навіть називали дату повномасштабної окупації – середина або кінець лютого.
- При цьому у Кремлі наголошують, що жодної війни начебто не хочуть й у всьому звинувачують Захід.
- Росія пояснює стягнення військ проведення навчань, зокрема, на території Білорусі та в окупованому українському Криму.
- Російська влада висунула ультиматум НАТО щодо нерозширення та неприйнняття України. Документ назвали "гарантіями безпеки". Однак Альянс на такі умови не погодився.