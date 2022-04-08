О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Заметим, что он умер от осложнений коронавируса, хотя вакцинировался российской вакциной против COVID-19 8 раз.

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Похороны Жириновского в Москве

Владимир Жириновский был похоронен в Москве 8 апреля. Отпевал украинофоба в Храме Христа Спасителя сам глава русской православной церкви патриарх Кирилл.

После этого тело приспешника Кремля перевезли в Дом союзов, где с ним простилась вся путинская элита. Похороны посетили также министр обороны Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Путин посетил похороны Жириновского / Скриншоты с видео

Из-за прихода главы Кремля из зала, где происходило прощание с Жириновским, выгнали даже почетный караул. Заметим, что до этого Путин долго не выходил на публику.

Заметим. Впервые о смерти Жириновского заявил сенатор Александр Пронюшкин еще 25 марта. Однако спикер российского парламента Вячеслав Володин все опроверг.

Россияне пришли попрощаться с украинофобом

Россияне не скрывают своей благодарности к украинофобу и шовинисту Жириновскому. Многие пришли в Дом союзов, принесли с собой цветы.

Пропагандисты даже сняли ролик, где россияне рассказывали, что смерть Жириновского – это большая утрата для страны. Также люди в траурной одежде назвали на видео украинофоба "пророком" и "великим деятелем".