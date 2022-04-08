О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Заметим, что он умер от осложнений коронавируса, хотя вакцинировался российской вакциной против COVID-19 8 раз.
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Похороны Жириновского в Москве
Владимир Жириновский был похоронен в Москве 8 апреля. Отпевал украинофоба в Храме Христа Спасителя сам глава русской православной церкви патриарх Кирилл.
После этого тело приспешника Кремля перевезли в Дом союзов, где с ним простилась вся путинская элита. Похороны посетили также министр обороны Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Путин посетил похороны Жириновского / Скриншоты с видео
Из-за прихода главы Кремля из зала, где происходило прощание с Жириновским, выгнали даже почетный караул. Заметим, что до этого Путин долго не выходил на публику.
Россияне пришли попрощаться с украинофобом
Россияне не скрывают своей благодарности к украинофобу и шовинисту Жириновскому. Многие пришли в Дом союзов, принесли с собой цветы.
Пропагандисты даже сняли ролик, где россияне рассказывали, что смерть Жириновского – это большая утрата для страны. Также люди в траурной одежде назвали на видео украинофоба "пророком" и "великим деятелем".