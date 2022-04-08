Про смерть Жиріновського стало відомо 6 квітня. Зауважимо, що помер він від ускладнень коронавірусу, хоч щеплювався російською вакциною проти COVID-19 8 разів.

До теми Путін приїхав на прощання з Жиріновським

Похорон Жиріновського в Москві

Володимира Жиріновського поховали в Москві 8 квітня. Відспівував українофоба в Храмі Христа Спасителя глава російської православної церкви патріарх Кирило.

Після цього тіло посіпаки Кремля перевезли в Дім союзів, де з ним попрощалася вся путінська еліта. Похорон відвідали також міністр оборони Сергій Шойгу, Дмитро Медведєв і Володимир Путін.



Путін відвідав похорон Жиріновського / Скриншоти з відео

Через прихід очільника Кремля з зали, де відбувалось прощання з Жиріновським, вигнали навіть почесний караул. Зауважимо, що до цього Путін тривалий час не виходив на публіку.

Зауважимо. Вперше про смерть Жиріновського заявив сенатор Олександр Пронюшкін ще 25 березня. Однак спікер російського парламенту В'ячеслав Володін все заперечив.

Росіяни прийшли попрощатись з українофобом

Росіяни не приховують своєї вдячності до українофоба і шовініста Жиріновського. Чимало людей прийшли до Дому союзів, принесли із собою квіти.

Пропагандисти навіть зняли ролик, де росіяни розповідали, що смерть Жиріновського – "це велика втрата для країни". Також люди у траурному одязі назвали на відео українофоба "пророком" та "великим діячем".