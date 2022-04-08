Про це повідомили російські ЗМІ. Путін нібито поїхав до Колонної зали Будинку союзів.

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Путін довго не виходив на люди

Фото або відео з Путіним з церемонії прощання з Жиріновським російські ЗМІ не опублікували. Єдине, що шириться мережею – кортеж путіна, який їде з кремля нібито на похорон.

Сам очільник кремля давно не виходив на люди, а один із останніх нібито виходів був під час візиту на авіаційний завод, однак під час буцімто спілкування зі стюардесами стало помітно, що Путіна насправді там не було, а його зображення наклали на відео.

Нагадаємо, що російський політик та українофоб Володимтр Жиріновський помер 6 квітня. Про його смерть повідомляли ще 25 березня, однак тоді інформація не підтвердилася.

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