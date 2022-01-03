На видео, в котором Путин обращается к россиянам, он одет в черное пальто. Трудно не заметить, что его живот почему-то кажется слишком большим. В сети попытались найти этому объяснение.

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"Греется или наелся салатиков"

Пользователи твиттера активно начали выдвигать оригинальные теории, чтобы объяснить, что произошло с Путиным. Кое-кто шутит, что российского президента обмотали шерстяным поясом или обложили грелками. Мол, на улице все же – зима. В то же время другие предполагают, что проблема кроется вовсе не в этом. "Оливье, селедка под шубой, крабовый салат", – лаконично высказывают свои предположения.

"И тут бронежилет"

С первой "версией" по правдоподобности может посоревноваться вариант с бронежилетом. Россияне не исключают, что их лидер выглядит так странно именно потому, что боится даже видео записывать без дополнительной защиты. "Но какой смысл надевать броник, если голова без каски", – интересуются пользователи сети.

"Прячет руки под куртку"

Один из пользователей написал, что Путин мог просто замерзнуть и поэтому решил засунуть руку под куртку. И чтобы это не выглядело странным, вытащил их из рукавов. И эта теория имела бы право на жизнь, но подверглась беспощадной критике. "Я сначала тоже думал, что там сложены руки, а рукава пустые. Но он поднял руку и почесал свой нос", – ответили на это предположение.

"Путин скрывает механическую руку"

Ценители кино вспомнили фильм "Фантомас разбушеваслся" французского режиссера Андре Юнебеля. У одного из героев фильма, комиссара Жюва, была "третья рука" – механическая. Обычно он прятал ее под пальто, чтобы использовать в нужный момент. Поэтому в твиттере шутят, что Жюв вдохновляет российского лидера.

"Тони Старк на минималках"

Согласно еще одной "версии", российский президент на самом деле – новый "Железный человек". Именно поэтому под его верхней одеждой может быть спрятан дуговой реактор, как у Тони Старка. Согласимся, замена супергероя – такая себе. Но это Россия, потому в принципе – не удивительно.

Что еще пишут в твиттере

Есть и остряки, которые считают, что под пальто – хоккейная форма . Ведь в канун Нового года Путин встречался с Лукашенко. Они решили развлечься в матче с известными хоккеистами советских времен.

. Ведь в канун Нового года Путин встречался с Лукашенко. Они решили развлечься в матче с известными хоккеистами советских времен. Многие обращают внимание на неестественность видео. Люди считают, что пар от дыхания на морозе добавили во время монтажа, а именно приветствие снималось в студийном павильоне.

У Путина уже отреагировали

Россияне настолько живо обсуждали, что может скрывать их президент, что на это даже отреагировали у Путина. Его спикер Дмитрий Песков сразу же опроверг версию с бронежилетом. Кроме того, он также заверил, что видео снимали одним дублем. В то же время чиновник обвинил пользователей сети в том, что они перегнули с фантазиями, пишет Daily storm.

"Это полная чушь! Ребята явно на Новый год перестарались", – заявил он.