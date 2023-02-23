Героический поступок: местный житель помог ВСУ отбить атаку оккупантов на аэродром в Гостомеле

В первые дни полномасштабного вторжения оккупанты пытались атаковать гостомельский аэродром "Антонов". Однако отбить врага оттуда помог гражданский корректировщик Руслан.

Так, мужчина помог Вооруженным Силам Украины отбить атаку российских оккупантов на гостомельский аэродром. Руслан приводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени.

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Как гражданский корректировщик отбил атаку на аэродром в Гостомеле

24 февраля российский десант зашел на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24. Они шли очень низко по Киевскому водохранилищу.

Из-за очень высокой интенсивности боевых действий наши защитники заметили вражеских десантников слишком поздно – на подлете к аэродрому "Антонов". Генштаб ВСУ начал быстро искать среди жителей Гостомеля человека, который смог бы корректировать огонь украинских военных. В итоге человека нашел помощник Валерия Залужного – полковник Алексей Носков.

Так, этим человеком стал мужчина по имени Руслан, который наводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров. Вся информация была правдива.

К тому же аэродром "Антонов" удалось удержать благодаря тому, что мужчина постоянно хвалил ВСУ, сообщал о попадании и дыме на месте прилета.

Кто помешал россиянам захватить Киев

Как отмечают в ГУР, враг вполне мог бы захватить Киев, но этого не удалось. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что произошло это благодаря завербованному финансисту Денису Кирееву. Именно он сообщил главе украинской разведки, что оккупанты спланировали десантироваться в Гостомеле, чтобы пойти на Киев.

Также Киреев, по данным своих источников, подтвердил планы Москвы на наступление. Буданов отметил, что Киреев получил известие во второй половине дня 23 февраля 2022 года. Финансист сообщил свежие данные разведки. В них говорилось, что Путин приказал войскам вторгнуться в Украину утром 24 февраля.