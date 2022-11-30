В плен герой попал 17 августа. Пока воины ВСУ не освободили территорию от оккупантов, мужчина пережил пытки и зверства, от которых стынет кровь.

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Сначала Дьяков находился в изоляторе временного содержания. Через 17 дней допросов мужчину избили так, что отбили ногу. Началась угроза заражения.

В настоящее время Дьякову сделали две операции. Однако травма до сих пор мешает.

Били берцами и дубинками. Я чувствую себя инвалидом,

– рассказал мужчина.

Сбежать из больницы Дьяков смог лишь накануне наступления ВСУ. Тогда оккупанты готовились бежать.

Пленных пытали электрическим током

Муж рассказал, что в российском плену ему пришлось пережить пытки. В частности, во время первого допроса Дьякова и его собратьев избивали электрическим током.

"Мы не вызвались. Мой товарищ знал, что у меня больное сердце, он сказал – бейте меня", - рассказал мужчина.

До сих пор Александр не чувствует двух пальцев. Очевидно, это последствия пыток током.

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Террор в Херсоне был системным

Владимир Молчанов – херсонский активист – рассказал, что российский террор в Херсоне был системным. На территории области находят пыточные. Уже обнаружили случаи, когда людей избивали током, подсоединяя провода к голове и половым органам.

Россияне хватали гражданских и пытали их. Террор был системным.

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