У полон герой потрапив 17 серпня. Доки воїни ЗСУ не звільнили територію від окупантів, чоловік пережив тортури та звірства, від яких холоне кров.
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Спершу Д'яков перебував в ізоляторі тимчасового утримання. За 17 днів допитів чоловіка побили так, що відбили ногу. Почалася загроза зараження.
Наразі Д'якову зробили дві операції. Однак травма досі заважає.
Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом,
– розповів чоловік.
Втекти з лікарні Д'яков зміг лише напередодні наступу ЗСУ. Тоді окупанти готувалися тікати.
Полонених катували електричним струмом
Чоловік розповів, що у російському полоні йому довелося пережити катування. Зокрема, під час першого допиту Д'якова та його побратимів били били електричним струмом.
"Ми не зголосились. Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав — бийте мене", – розповів чоловік.
Досі Олександр не відчуває двох пальців. Вочевидь, це – наслідки катувань струмом.
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Терор у Херсоні був системним
Володимир Молчанов – херсонський активіст – розповів, що російський терор у Херсоні був системним. На території області знаходять катівні. Вже виявили випадки, коли людей били струмом, під'єднуючи проводи до голови та статевих органів.
Росіяни хапали цивільних й катували їх. Терор був системним.
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