Соответствующее видео сам житель Молдовы обнародовал на своей странице в Тиктоке.

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Житель Молдовы поставил на место российских военных в Приднестровье

Началось все с того, что житель Молдовы проезжал мимо "блокпоста" с военными, которые почему-то называют себя "миротворцами". Тогда же мужчина слушал песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении известного украинского артиста, а ныне еще и бойца ВСУ Андрея Хлывнюка.

Россиянам это не понравилось, и они приняли решение остановить авто гражданина Молдовы под предлогом якобы запрета на видеосъемку.

Кроме этого, очевидно забыв, где они вообще находятся, солдаты российской армии попытались его задержать, в ответ на что получили достойный ответ от местного жителя.

"Ты кто такой, чтобы меня задерживать? Я нахожусь у себя в стране. Я гражданин Молдовы. Ты гражданин России будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал, возможно? Давайте разбежались, бл*, и я поехал по своим делам. Смотри на него, бл*, задерживает он меня. Ты кто такой вообще на**й? Будешь там у себя в России кого-то задерживать", – заявил водитель.

После этого он просто объехал преграду и продолжил свое движение.

Отметим, что пользователи соцсетей оценили то, как ловко автор видео указал обнаглевшим захватчикам на их место.

Житель Молдовы поставил на место военных России в Приднестровье: смотрите видео