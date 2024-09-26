Відповідне відео сам житель Молдови оприлюднив на своїй сторінці у тіктоці.

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Житель Молдови поставив на місце російських військових у Придністров'ї

Почалося все з того, що житель Молдови проїжджав повз "блокпост" з військовими, які чомусь називають себе "миротворцями". Тоді ж чоловік слухав пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні відомого українського артиста, а нині ще й бійця ЗСУ Андрія Хливнюка.

Росіянам це не сподобалося, і вони ухвалили рішення зупинити авто громадянина Молдови під приводом нібито заборони на відеозйомку.

Крім цього, очевидно забувши, де вони взагалі перебувають, солдати російської армії спробували його затримати, у відповідь на що отримали гідну відповідь від місцевого мешканця.

"Ти хто такий, щоб мене затримувати? Я знаходжуся у себе в країні. Я громадянин Молдови. Ти громадянин Росії будеш мене затримувати на території моєї країни? Ти щось переплутав, можливо? Давайте розбіглися, бл*, і я поїхав у своїх справах. Дивись на нього, бл*, затримує він мене. Ти хто такий взагалі на**й? Будеш там у себе у Росії когось затримувати", – заявив водій.

Після цього він просто об'їхав перепону і продовжив свій рух.

Зазначимо, що користувачі соцмереж оцінили те, як вправно автор відео вказав знахабнілим загарбникам на їхнє місце.

Житель Молдови поставив на місце військових Росії у Придністров'ї: дивіться відео