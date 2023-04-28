Сергей Любивский жил на 7 этаже дома. Его квартира чудом уцелела. Говорит, что соседи погибли.
Кстати говоря Босиком по стеклу побежала к детям – женщина, пережившая ракетный удар в Умани, вспомнила атаку
Вот там были мои соседи... Уже никого нет,
– не сдерживает слез мужчина.
В доме все были свои
Он рассказал, что на 9 этаже жила бабушка с дочерью и двумя внуками. Они погибли. На 8 этаже жил отец с сыном, а на 7 – мама с дочерью. К сожалению, их тоже уже нет.
Сергей вспомнил, что вечером виделся с соседями. Он признался, что дома все свои, все знали друг друга.
В 1993 году, когда дом сдали, все заселились. Мы все свои. Теперь их нет,
– добавил мужчина.
Он уверен, что цель россиян – убить побольше людей. Им безразлично человеческие жизни.
Удар по Умани
- Ночью 28 апреля россияне выпустили по Украине 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Одна из них попала в многоэтажку в Умани и уничтожила 27 квартир.
- Уже известно о 23 погибших, хотя спасательная операция продолжается. Среди жертв – 4 ребенка.