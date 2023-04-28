Сергій Любівський жив на 7 поверсі будинку. Його квартира дивом вціліла. Каже, що сусіди загинули.

До речі Босоніж по склу побігла до дітей, – жінка, яка пережила ракетний удар в Умані, пригадала атаку

Ось там були мої сусіди...Вже нікого немає,

– не стримує сліз чоловік.

У будинку всі були свої

Він розповів, що на 9 поверсі жила бабуся з донькою та двома онуками. Вони загинули. На 8 поверсі жив батько з сином, а на 7 – мама з донькою. На жаль, їх також вже немає.

Сергій пригадав, що лише ввечері бачився з сусідами. Він зізнався, що в будинку всі свої, всі знали один одного.

У 1993 році, як будинок здали, всі заселились. Ми всі свої. Тепер їх немає,

– додав чоловік.

Він впевнений, що ціль росіян – вбити побільше людей. Їм байдуже на людські життя.

Удар по Умані