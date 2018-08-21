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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Житель Черкащины осудили за антиукраинскую агитацию в соцсетях

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Житель Черкасщины в соцсетях распространял антиукраинскую агитацию
Житель Черкасщины в соцсетях распространял антиукраинскую агитацию / razom.media

Жителя Смелы Черкасской области приговорили к двум годам лишения свободы за антиукраинскую агитацию в социальных сетях.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины и приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Отметим, житель Смелы Черкасской области на персональных страницах социальных сетей публиковал сообщения, в которых призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность,
– отметили в ведомстве.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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