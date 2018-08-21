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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Полицейские сбили насмерть пешехода в Одесской области

84 Читати новину українською
Патрульный автомобиль Mitsubishi
Патрульный автомобиль Mitsubishi / autonews.autoua.net

В Одесской области на трассе Киев-Одесса сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле совершил смертельный наезд на пешехода.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию области.

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Отмечается, что ДТП случилось 19 августа.

По информации патрульных, пешеход выскочил на дорогу в неустановленном месте, перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение. В результате полицейский автомобиль Mitsubishi совершил наезд на человека. От полученных травм пешеход погиб.

Материалы ДТП оформлены следователем. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

Напомним, 22 июля в Виннице на Хмельницком шоссе перед светофором столкнулись полицейский автомобиль Hyundai Sonata и КІА. В результате пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сидении, и пассажирка другой иномарки.

Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП ДТП с участием полиции
Источник: 24 Канал
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