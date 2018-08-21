Поліцейські збили на смерть пішохода на Одещині

В Одеській області на трасі Київ-Одеса співробітник патрульної поліції на службовому автомобілі скоїв смертельний наїзд на пішохода.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на поліцію області.

Читайте також: Поліція прокоментувала неадекватну поведінку слідчої, яка скоїла ДТП і показала білизну

Зазначається, що ДТП трапилося 19 серпня.

За інформацією патрульних, пішохід вискочив на дорогу в невстановленому місці, перестрибнувши через бетонну бар'єрну загорожу. В результаті поліцейський автомобіль Mitsubishi скоїв наїзд на людину. Від отриманих травм пішохід загинув.

Матеріали ДТП оформлені слідчим. Обставини події будуть встановлюватися в ході слідства.

Нагадаємо, 22 липня у Вінниці на Хмельницькому шосе перед світлофором зіткнулися поліцейський автомобіль Hyundai Sonata та КІА. У результаті постраждав патрульний, який сидів на пасажирському сидінні, та пасажирка іншої іномарки.