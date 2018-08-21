Жителя Черкащини засудили за антиукраїнську агітацію в соцмережах

Жителя Сміли Черкаської області засудили до двох років позбавлення волі за антиукраїнську агітацію в соціальних мережах.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

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Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України та засудив його до двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік.

Зазначимо, житель Сміли Черкаської області на персональних сторінках соціальних мереж публікував повідомлення, у яких закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність,

– зазначили у відомстві.