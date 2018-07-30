Житель Василькова накануне свадьбы выиграл миллион в "Лото-Забава"

Неожиданный подарок к свадьбе: Анатолий Вернигора из Василькова выиграл свой первый миллион в "Лото-Забава". Он заверил, что в лотерею играет уже больше 12 лет, но такая удача улыбнулась ему именно накануне бракосочетания.

За эти деньги вместе с невестой они планируют приобрести квартиру.

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"Не верилось, но я играл и играл. И вот с начала 2018-го года верил, что вот-вот в нашем городе что-то случится. Конечно, сразу большой-большой прилив адреналина, но не верилось до того момента, пока не позвонили из "М.С.Л." и это не подтвердили", – рассказал Анатолий Вернигора.

Он стал 13 миллионером "Лото-Забава" в этом году. Он считает, что именно это число приносит ему удачу в жизни.

У нас с Ирой День рождения в один день – 13 мая. И мы выиграли миллион, это 13 миллионер 2018 года. 13. Да, это наше счастливое число. Все говорят, что это несчастливое число – чертова дюжина. Это все ложь. Все числа счастливые,

– сказал миллионер.

Кроме основного приза, победителю и его невесте подарили эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л.".



Анатолий Вернигора и его невеста Ирина

Будущие молодожены передвигались по городу на белоснежном лимузине, посетили частную фотосессию, спа-салон и бранч с любимыми ведущими. А также отправились в путешествие по Днепру на скоростном катере и получили заряд адреналина в стрелковом клубе.

Хотелось очень ощутить очередной прилив адреналина. Что мне, что невесте очень понравилось. Покупайте билеты – один, два, три, пять, кто сколько может – 10-20. И успех обязательно к вам придет,

– добавил Анатолий.

Анатолий Вернигора стал победителем 982 тиража "Лото-Забава". Кстати, в том же тираже, когда Анатолий получил заветный чек, в Украине появился новый, 298-й, миллионер "Лото-Забава".