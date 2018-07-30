Мешканець Василькова напередодні весілля виграв мільйон у "Лото-Забава"

Неочікуваний подарунок до весілля: Анатолій Вернигора з Василькова виграв свій перший мільйон у "Лото-Забава". Він запевнив, що в лотерею грає вже більше 12 років, але така удача усміхнулася йому саме напередодні одруження.

За ці гроші разом з нареченою вони планують придбати квартиру.

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"Не вірилось, але я грав і грав. І от з початку 2018-го року вірив, що ось-ось в нашому місті щось трапиться. Звичайно, одразу великий-великий приплив адреналіну, але не вірилось до того моменту, поки не подзвонили з "М.С.Л." і це не підтвердили", – розповів Анатолій Вернигора.

Він став 13 мільйонером "Лото-Забава" у цьому році. Він вважає, що саме це число приносить йому удачу у житті.

У нас з Ірою День народження в один день – 13 травня. І ми виграли мільйон, це 13 мільйонер 2018 року. 13. Так, це наше щасливе число. Всі говорять, що це число нещасливе – чортова дюжина. Це все брехня. Всі числа щасливі,

– сказав мільйонер.

Окрім основного призу, переможцю та його нареченій подарували ексклюзивну програму "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л."



Анатолій Вернигора та його наречена Ірина

Майбутні молодята пересувалися містом на білосніжному лімузині, відвідали приватну фотосесію, спа-салон та бранч з улюбленими ведучими. А також помандрували Дніпром на швидкісному катері та отримали заряд адреналіну у стрілецькому клубі.

Хотілося дуже відчути черговий приплив адреналіну. Що мені, що нареченій дуже сподобалося. Купуйте квитки – один, два, три, п'ять, хто скільки може – 10-20. І успіх обов'язково до вас прийде,

– додав Анатолій.

Анатолій Вернигора став переможцем 982 тиражу "Лото-Забава". До речі, у тому ж тиражі, коли Анатолій отримав омріяний чек, в Україні з’явився новий, 298-й, мільйонер "Лото-Забава".