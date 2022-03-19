Жителей Кривого Рога предупредили о плановом взрыве на карьере

На карьере "Ганновский" 19 марта осуществят запланированный взрыв. Местные власти заранее предупредили население.

Информирование сделали для того, чтобы люди не паниковали, когда услышат громкий звук. Об этом сообщил председатель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

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Взрыв осуществят в 13:00 в промышленных целях в карьере "Ганновский" Северного ГОКа в Терновском районе Кривого Рога.

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