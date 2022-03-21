Людей будут организованно свозить на железнодорожный вокзал. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал пункты сбора.

Важно Железные люди": Шмыгаль и Тимошенко наградили железнодорожников, спасающих людей во время войны

Пункты сбора людей в Луганской области

Лисичанск : улица имени Сосюры, 324; квартал "40 лет победы" у дома №15;

Приволье : центральная площадь;

Северодонецк: дворец культуры, проспект Химиков, 28;

Рубежное: дворец культуры "Южный", улица Чехова, 11.

По возможности эвакуация будет осуществлена и из других населенных пунктов.

Расписание поездов для эвакуации из Донецкой области

Поезд №45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продолжение до станции Краматорск). Время отправки еще уточняется;

поезд № 271/270 Краматорск – Львов отправится из Краматорска в 13:00.

поезд № 273/272 Краматорск – Львов будет отправляться в 16:00;

поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до станции Краматорск). Время отправки уточняется;

поезд № 142/141 Лозовая – Львов. Время отправки уточняется.