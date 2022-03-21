Людей організовано звозитимуть на залізничний вокзал. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав пункти збору.

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Пункти збору людей на Луганщині

  • Лисичанськ: вулиця імені Сосюри, 324; квартал "40 років перемоги" біля будинку №15;
  • Привілля: центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: палац культури, проспект Хіміків, 28;
  • Рубіжне: палац культури "Південний", вулиця Чехова, 11.

За можливості евакуацію здійснять і з інших населених пунктів.

Розклад руху поїздів для евакуації з Донеччини

  • Поїзд № 45/46 Лозова – Ужгород (можливе продовження до станції Краматорськ). Час відправлення ще уточнюють;
  • поїзд № 271/270 Краматорськ – Львів відправлятиметься з Краматорська о 13:00.
  • поїзд № 273/272 Краматорськ – Львів відправлятиметься о 16:00;
  • поїзд № 138/137 Лозова – Хмельницький (можливе продовження до станції Краматорськ). Час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 142/141 Лозова – Львів. Час відправлення уточнюється.

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