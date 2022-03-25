Одесситов призывают не волноваться и с пониманием отнестись к учениям. Об учебных стрельбах сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" 25 марта.

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Уважаемые жители города Одесса и области! Сегодня было слышно стрельбу и взрывы. Это проводят учебные стрельбы ВСУ, просим Вас не волноваться и с пониманием относиться к мерам обороны нашего родного города и страны,

– говорится в сообщении.

К слову, оккупанты распространяют множество фейков относительно ситуации в Украине. Так, 24 марта они придумали информацию, что Одесса уже "стала русской". Центр противодействия дезинформации призывает украинцев читать только официальные источники и не верить в ложь.

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