Такое решение обусловлено введением военного положения в Украине, а также оборонительными действиями ВСУ в городе. Наши военные стоят на защите Одессы, чтобы дать отпор врагу.

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Кроме этого, одесские власти обратились к гражданам с призывом не фотографировать и не распространять информацию о передвижении военной техники и военных. А вот о вражеских оккупационных силах можно и нужно сообщать в полицию.

Как в Одессе действуют диверсанты

В частности, оккупанты могут цинично разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой. Этих предметов ни в коем случае нельзя касаться! Если вы увидите подозрительных лиц или вещи, звоните на спецлинию полиции по номеру "102".

Кроме этого, одесские власти обратились к гражданам с призывом не фотографировать и не распространять информацию о передвижении нашей военной техники и наших военных. А вот о вражеских оккупационных силах можно и нужно сообщать в полицию.

Напомним, что из-за циничного нападения России на Украину в Одессе и области действует комендантский час – с 23.00 до 5.00 утра.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!