Таке рішення зумовлене запровадженням воєнного стану в Україні, а також оборонними діями ЗСУ в Одесі, пояснила місцева влада. Наші військові стоять на захисті міста, щоб дати відсіч ворогові.

До теми Все під нашим контролем, – полковник ЗСУ про ситуацію в Одесі

Рятувальники також попереджають про небезпечну діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп у регіоні. Є імовірність того, що ворог готує провокації, які ставлять під загрозу життя цивільних.

Як в Одесі діють диверсанти

Зокрема, окупанти можуть цинічно розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, начинені вибухівкою. Цих предметів у жодному разі не можна торкатися! Якщо ви побачите підозрілих осіб чи речі, телефонуйте на спецлінію поліції за номером "102".

Окрім цього, одеська влада звернулася до громадян із закликом не фотографувати та не поширювати інформацію щодо пересування нашої військової техніки та наших військових. А от про ворожі окупаційні сили можна та треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо, що через цинічний напад Росії на Україну в Одесі та області діє комендантська година – з 23.00 до 5.00 ранку.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!