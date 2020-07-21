В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с 20 заложниками в центре города и угрожает его взорвать. Жителей окрестных домов эвакуировали с места происшествия.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, всех жителей близлежащих домов эвакуировали, поскольку террорист имеет при себе огнестрельное оружие и может стрелять по окнам.

Также пока полностью перекрыт центр города. "Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", – пояснил Антон Геращенко.

Что известно о переговорах с террористом

Заместитель министра МВД отметил, что сейчас на месте есть лица, ответственные за переговоры. Они знают, что они делают. Сейчас проводятся переговоры, чтобы все заложники были освобождены и невредимы.

"Надеемся, что действия полиции и СБУ приведут к тому, что в ходе переговоров этот человек освободит всех заложников и покажется полиции. Мы надеемся именно на такой вариант", – подчеркнул он.

Интересы людей в Луцке: что известно

Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Он пригрозил, что взорвет транспорт. И отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

СМИ выяснили настоящее имя луцкого террориста – Кривошей Максим Степанович. Мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении. Был осужден по статьям грабеж, разбой, незаконное владение оружием.

"Максим Плохой" требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе . В его списке людей, которе должна это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук, Коломойский и другие.

. В его списке людей, которе должна это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук, Коломойский и другие. Президент Владимир Зеленский по требованию террориста должен опубликовать видеообращение с текстом фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем.

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