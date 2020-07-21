Мешканців навколишніх будинків евакуювали, – Геращенко про захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із 20 заручниками в центрі міста погрожує його підірвати. Мешканців навколишніх будинків евакуювали з місця події.
Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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За його словами, всіх мешканців навколишніх будинків евакуювали, оскільки терорист має при собі вогнепальну зброю і може стріляти по вікнах.
Також наразі повністю перекрито центр міста. "Ми просимо жителів Луцька не виходити і не заходити до центру, тому що це може бути небезпечно", – пояснив Антон Геращенко.
Що відомо про перемовини з терористом
Заступник міністра МВС зауважив, що наразі на місці є особи, які відповідальні за перемовини. Вони знають, що вони роблять. Зараз проводяться перемовини, аби всі заручники були звільненими та неушкодженими.
"Сподіваємося, що дії поліції і СБУ призведуть до того, що в ході перемовин ця особа звільнить всіх заручників і здасться поліції. Ми сподіваємося саме на такий варіант", – наголосив він.
Захоплення людей в Луцьку: що відомо
- Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.
- ЗМІ з'ясували справнє ім'я луцького терориста Кривош Максим Степанович. Чоловік двічі судимий та перебував на психіатричному лікуванні. Був засуджений за статтями грабіж, розбій, незаконне володіння зброєю.
- "Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.
- Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.
Трансляція 24 каналу з місця подій: відео