У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із 20 заручниками в центрі міста погрожує його підірвати. Мешканців навколишніх будинків евакуювали з місця події.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, всіх мешканців навколишніх будинків евакуювали, оскільки терорист має при собі вогнепальну зброю і може стріляти по вікнах.

Також наразі повністю перекрито центр міста. "Ми просимо жителів Луцька не виходити і не заходити до центру, тому що це може бути небезпечно", – пояснив Антон Геращенко.

Що відомо про перемовини з терористом

Заступник міністра МВС зауважив, що наразі на місці є особи, які відповідальні за перемовини. Вони знають, що вони роблять. Зараз проводяться перемовини, аби всі заручники були звільненими та неушкодженими.

"Сподіваємося, що дії поліції і СБУ призведуть до того, що в ході перемовин ця особа звільнить всіх заручників і здасться поліції. Ми сподіваємося саме на такий варіант", – наголосив він.

Захоплення людей в Луцьку: що відомо

Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.

ЗМІ з'ясували справнє ім'я луцького терориста Кривош Максим Степанович. Чоловік двічі судимий та перебував на психіатричному лікуванні. Був засуджений за статтями грабіж, розбій, незаконне володіння зброєю.

"Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.

У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші. Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.

​Трансляція 24 каналу з місця подій: відео