Взрывная стадия: жителей Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за проснувшегося вулкана
Жителей Карибского острова Сент-Винсент эвакуируют из-за предупреждения о возможном извержении вулкана Суфриер. Власти острова объявили "красный" уровень опасности.
Источник:The Guardian
Премьер-министр Ральф Гонсалвес издал это распоряжение после нескольких дней повышенной сейсмической активности. Он принял соответствующее решение 8 апреля.
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Это чрезвычайная ситуация, и все это понимают,
– сказал чиновник.
Существует значительная вероятность катастрофы
Национальная организация по чрезвычайным ситуациям страны сообщила, что существует "большая вероятность катастрофы", и призвала жителей "быть готовыми, и собрать свои вещи".
Людей планируют эвакуировать в другие части острова, до которых не должно добраться извержение, а также на соседние острова Гренадины. В зоне риска проживают более 16 тысяч граждан.
Вулкан вскоре может взорваться
Геолог Ричард Робертсон сказал, что извержение Суфриера может произойти в течение нескольких часов или дней.
Ранее сообщалось о длительных землетрясениях, что свидетельствует о том, что свежая магма пыталась достичь поверхности и вулкан переходит во "взрывную стадию".
Жителей Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за вулкана: смотрите видео
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