Жителей Карибского острова Сент-Винсент эвакуируют из-за предупреждения о возможном извержении вулкана Суфриер. Власти острова объявили "красный" уровень опасности.

Премьер-министр Ральф Гонсалвес издал это распоряжение после нескольких дней повышенной сейсмической активности. Он принял соответствующее решение 8 апреля.

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Это чрезвычайная ситуация, и все это понимают,

– сказал чиновник.

Существует значительная вероятность катастрофы

Национальная организация по чрезвычайным ситуациям страны сообщила, что существует "большая вероятность катастрофы", и призвала жителей "быть готовыми, и собрать свои вещи".

Людей планируют эвакуировать в другие части острова, до которых не должно добраться извержение, а также на соседние острова Гренадины. В зоне риска проживают более 16 тысяч граждан.

Вулкан вскоре может взорваться

Геолог Ричард Робертсон сказал, что извержение Суфриера может произойти в течение нескольких часов или дней.

Ранее сообщалось о длительных землетрясениях, что свидетельствует о том, что свежая магма пыталась достичь поверхности и вулкан переходит во "взрывную стадию".

Обратите внимание! Последнее извержение вулкана Сурфиер произошло в 1979 году. В результате предыдущего извержения в 1902 году погибли около 1 600 человек.

Жителей Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за вулкана: смотрите видео