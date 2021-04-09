Жителів карибського острова Сент-Вінсент і Гренадін евакуйовують через попередження про можливе виверження вулкану Суфрієр. Влада країни оголосила "червоний" рівень небезпеки.

Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес видав це розпорядження після кількох днів підвищеної сейсмічної активності. Він ухвалив відповідне рішення 8 квітня.

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Це надзвичайна ситуація, і всі це розуміють,

– сказав чиновник.

Існує значна ймовірність катастрофи

Національна організація з надзвичайних ситуацій країни повідомила, що існує "значна ймовірність катастрофи", і закликала жителів "бути готовими, та зібрати свої речі".

Людей планують евакуювати в інші частини острова, до яких немає дістатися виверження, а також на сусідні острови Гренадіни. У зоні ризику проживає понад 16 тисяч громадян.

Вулкан невдовзі може вибухнути

Геолог Річард Робертсон сказав, що виверження Суфрієру може статися протягом кількох годин або днів.

Раніше повідомлялось про тривалі землетруси, що свідчить про те, що свіжа магма намагалася досягти поверхні й вулкан переходить у "вибухову стадію".

Зверніть увагу! Останнє виверження вулкана Сурфієр сталося у 1979 році. У результаті попереднього виверження у 1902 році загинуло близько 1 600 людей.

Жителів Сент-Вінсента і Гренадін евакуюють через вулкан: дивіться відео