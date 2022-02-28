Власти города настойчиво просят игнорировать такой транспорт, поскольку он является еще одним оружием оккупанта. Об этом сообщают в телеграмм-канале Верховной Рады.

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Жителей Василькова призвали проверять транспорт для эвакуации

В Василькове ездит автобус и собирает женщин и детей на эвакуацию! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ САДИТЕСЬ В ЭТОТ АВТОБУС!,

– говорится в обращении к горожанам.

Власти города отмечают, что это провокация, а оккупанты в очередной раз пытаются прикрываться женщинами и детьми.

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