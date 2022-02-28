Влада міста наполегливо просить ігнорувати такий транспорт, оскільки він є ще однією зброєю окупанта. Про це повідомляють у телеграм-каналі Верховної Ради України.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Мешканців Васильківки закликали перевіряти транспорт для евакуації

У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію! В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!,

– йдеться у зверненні до містян.

Влада міста зазначає, що це провокація, а окупанти вчергове намагаються прикриватися жінками і дітьми.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.