Влада міста наполегливо просить ігнорувати такий транспорт, оскільки він є ще однією зброєю окупанта. Про це повідомляють у телеграм-каналі Верховної Ради України.
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Мешканців Васильківки закликали перевіряти транспорт для евакуації
У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію! В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!,
– йдеться у зверненні до містян.
Влада міста зазначає, що це провокація, а окупанти вчергове намагаються прикриватися жінками і дітьми.