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      Жителей Галичины опрашивали об отсоединении региона: СБУ открыла дело

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      Жителей Львовщины КМИС опрашивал об отсоединении Галичины
      Жителей Львовщины КМИС опрашивал об отсоединении Галичины / Иллюстративное фото (day.kyiv.ua)

      СБУ Львовщины открыла уголовное дело из-за опроса, в котором был вопрос с вариантом ответа о присоединении Галичины к Польше. Соответствующий опрос "Мнения и взгляды жителей Галичины" проводил Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели".

      О факте такого опроса 23 апреля сообщили пользователи соцсетей. В СБУ сообщили, что служба проверяет распространение опроса провокационного характера, в котором говорится о "перспективах региона" в качестве "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".

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      В опросе был вопрос – какой вы видите судьбу Галичины?

      Варианты ответа:

      • в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции;
      • в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местное самоуправление получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность;
      • Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины;
      • Галичина должна стать отдельным независимым государством, которое включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области;
      • Галичина должна присоединиться к Польше.

      опитування КМІС Галичина сепаратизм СБУ
      Опрос КМИС на Галичине

      В проведении такого опроса СБУ видит отдельные признаки состава преступления, а именно публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

      В СБУ призвали жителей Львовщины "не поддаваться на провокации и не способствовать публичному распространению указанного "опроса", который является очевидным элементом вражеской пропаганды".

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      Что говорят в КМИС?

      В Киевском международном институте социологии прокомментировали этот опрос на Галичине. Там пояснили, что провели опрос не для того, чтобы распространять, а наоборот, чтобы выявить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

      В КМИС отметили, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов страны.

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      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Тернополь Новости Ивано-Франковска Социологическое исследование СБУ Новости Львова
      Источник: 24 канал
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