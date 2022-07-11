российские пропагандисты об этом, конечно, никогда не расскажут, но каждый житель временно оккупированной территории должен знать, что если война закончится выходом Украины ко всем своим границам, Донбасс на самом деле выиграет в лотерею. Сорвет джекпот. Потому что, надо быть честными, Украина не будет иметь ни единого шанса самостоятельно быстро и полноценно восстановить все предприятия, заводы и инфраструктуру в Луганской и Донецкой областях.

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В то же время состоятельные европейские страны быстро наведут порядок, построят предприятия, привлекут инвестиции.

россии совсем не нужен Донбасс

По состоянию на июль 2022 года большинство шахт Донбасса фактически навсегда уничтожены и глубоко дотационны. Со многих заводов россияне вывозили дорогостоящее оборудование.

Огромные предприятия разрезались на металл или медленно стагнировали, оставшись без доступа к сырью и выходу на крупные рынки сбитого.

Кроме того, остается немало городов, реально пострадавших во время горячей фазы войны еще в 2014-2015 годах. Потому что россияне уничтожали населенные пункты, которіе пітались отбить у ВСУ.

Масштабы разрушений стали невероятными, ведь тактика захватчиков не изменилась, а количество задействованной артиллерии кратно увеличилось. Более того, россия начала полноценно обстреливать Донецк, Макеевку, Горловку и другие города, которые давно находятся под ее контролем.

Такие действия россиян показывают, что путин вообще не беспокоится ни о местных жителях, ни об инфраструктуре. Он просто хочет уничтожить всю Украину, включая Донбасс, а затем аннексировать территории и сделать их придатком россии. Без намерений улучшать чью-то жизнь и хотя бы что-то отстраивать.

Те, кто не верит в подобное и думают, что путин волнуется о народе Донбасса, должны задать себе только два вопроса. Почему кремль не признавал и не присоединял к россии так называемые "лнр" и "днр" аж до 2022 года? Почему за все 8 лет существования "республик" никто не делал вообще ничего для восстановления и улучшения там жизни.

В самом центре Донецка с 2014 года красовались пустые помещения магазинов с фанерой вместо стекла. И если на выкачку воды из затопленных шахт в "бюджете" квазиреспублики вообще не было денег, то хотя бы поменять разбитые окна в зданиях на центральной улице "столицы" ведь можно было? А какими ужасающими стали парки? Заброшенная "Донбасс-Арена", где всего лишь 10 лет назад играли проходил главный футбольный чемпионат Европы.



Именно после появления российских войск жизнь на Донбассе стремительно ухудшилась / Коллаж 24 канала

После боевых действий и освобождения в 2014 году Мариуполь отстраивался бешеными темпами и выглядел в сотни раз лучше, чем Донецк, почти не знавший войны. Потому что в течение 8 лет там не было прилетов в большинстве районов. россии просто не нужен Донбасс. И это должен уяснить каждый, кто сейчас живет на подконтрольной россии территории. Ведь война кончится гораздо быстрее, если люди захотят нормальной жизни. С регулярным водоснабжением, рабочими городами, нормальной зарплатой и законом. Женам и матерям больше не придется прятать своих мужей и сыновей, домой с войны не будут возвращаться никому не нужные молодые ребята без рук и ног, а на улицах не будет мобилизационных бригад.

Не надо бояться возвращения Украины

Как бы то ни было, каждый житель Донбасса должен четко осознать, что Украина не будет нести жителям ОРДЛО страдания и наказания. Конечно, боевики должны ответить за свои преступления, но обычным гражданским лицам не угрожает ничего. Никаких чисток или фильтрационных мер, которые устраивают мариупольчанам россияне, не будет.

Кроме того, бойцы ВСУ не будут уничтожать жилые дома и беспорядочно обстреливать населенные пункты, поэтому бояться нужно только российских войск. Тем людям, которые живут рядом со складами захватчиков, воинскими частями или другими объектами, которые используют захватчики для боевых действий, следует переехать подальше от этих мест. Потому что кремлевские ордынцы не соблюдают нормы безопасности и намеренно организуют склады в местах, где есть гражданские. Вспомните только, как взрывались снаряды в "КамАЗ-центре" в Донецке, где гражданский объект превратили в военный. Никто из "днр" не организовывал эвакуацию людей, не предупредил людей об опасности, в то время как снаряды разлетались на несколько километров. Так же было в Снежном, где саперы уничтожали остатки боеприпасов, но совсем не беспокоились о мирных людях.

Как ускорить начало нормальной жизни

Фактически каждый, кто хочет поскорее вернуться к довоенной жизни, может полноценно ускорить этот процесс. Сделать это очень просто и совершенно безопасно. Стоит передать ВСУ координаты складов с боекомплектом, штабов и мест дислокации российских войск, а также не поддерживать местные порядки. Полная потеря доверия к россии со стороны местных жителей может серьезно подкосить оккупационные "администрации", а акции неповиновения и вообще ускорят падение режимов Пушилина и Пасечника. Которые лишь набивают собственные карманы за счет жизней обычных людей.