Жители Херсонщины готовятся встречать украинских военных в своих городах

Отважные украинские воины ведут бои с оккупантами в Херсонской области. Им удалось освободить уже 15 населенных пунктов, а жители других временно оккупированных городов с нетерпением ждут наших героев.

В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои ВСУ с российскими оккупантами. Местные жители верят – наши защитники одолеют россиян и прогонят их с нашей земли.

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Подготовка к встрече ВСУ

Жители области вышли на окраины своих городов, чтобы подготовиться к встрече воинов ВСУ. Они убирают территории, собирают мусор и отстраивают заборы.

Украинцы верят в отважных воинов ВСУ и уверены, что они очистят нашу землю от россиян и одержат победу над оккупантами.

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