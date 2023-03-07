По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, социологические исследования, проводившиеся для внутренних нужд Кремля по всей России, показали, что более 80% жителей страны-агрессора испытывают беспокойство из-за своего будущего. Однако на оккупированных территориях настроения у людей совсем другие.

Смотрите также Как в России: на оккупированном Донбассе вводят новые налоги и сборы за коммуналку

По состоянию на середину февраля абсолютно все жители Крыма жаловались на страх и невозможность выжить в постигших их условиях. Аналогичную картину с настроениями в обществе увидели путинские исследователи и на временно подконтрольной им территории Донбасса.

Денег нет и не будет

Как местные жители, так и россияне, переехавшие из своих болот пожить в нормальных условиях в Крыму, жалуются на то, что им тотально не хватает денег. При этом в отличие от населения России жители АРК напрямую связывают ухудшение своего экономического положения с полномасштабной войной против Украины.

Более четкое осознание причинно-следственных связей, в частности, обусловлено и тем, что именно аннексированные территории ощущают на себе кризис, надвигающийся на Россию и захваченные ею города.

Так или иначе, на протяжении 9 лет Кремль не вкладывался в развитие оккупированных регионов, должностные лица-оккупанты и коллаборанты занимались выделением и хищением дотаций, а также имитацией реализации различных проектов для "улучшения жизни".

Кроме того, сама жизнь в Крыму и так называемых "ДНР" и "ЛНР" максимально контрастирует с рассказами пропагандистов о том, как развиваются все отрасли экономики, богатеют люди и не действуют санкции.

Впрочем, если заброшенность временно оккупированного Донбасса можно списать на то, что регион охвачен боевыми действиями, в Крыму, кроме нескольких прилетов по военным объектам, ничего серьезного не случалось. Российские оккупанты не совершают ежедневных обстрелов из артиллерии по Симферополю, мобилизация продолжается достаточно жестким способом, но ее отнюдь не сравнить с тем, что захватчики натворили на Донетчине и Луганщине. Тем не менее, никакого счастья от того, что Россия аннексировала Крым, уже никто не испытывает.

Камни с неба, как оказалось, очень больно бьют по изогнутым спинам людей, которых Кремль годами превращал в рабов.

А если наложить на абсолютную финансовую бесперспективность еще и липкое чувство приближения настоящей войны, то удивляться настроениям крымчан вообще нечего. Особенно с учетом того, что большинство из тех, кто поддерживал оккупацию, не смогут сбежать с полуострова из-за отсутствия денег.

Цены растут очень быстро

Отсутствие возможности адекватно зарабатывать крымчане, в частности, объясняют значительным ростом безработицы, который связан среди прочего еще и с полным провалом курортного сезона в 2022 году. Ведь в большинстве зависит исключительно от наплыва туристов. Однако во время войны желающих отдохнуть под нежным крымским солнцем под звуки пролетающих вертолетов и взрывов не так уж много. Тем более, если иногда перевозчики даже не все продукты в супермаркетах способны вовремя подвезти из-за сложности логистических цепочек. А из-за этого стоимость продающегося в Крыму иногда может лишь за неделю вырасти в несколько раз.

К теме Не будет никаких лайт-вариантов, – Данилов о деоккупации Донбасса и Крыма

Прежде всего это можно наблюдать, анализируя ценники в аптеках. Производство лекарств требует наличия технологий, которых в России нет. Соответственно, медпрепараты во время войны и санкций становятся дефицитным ресурсом, который прекращают поставлять в наименее важные для Кремля регионы. И в первую очередь это отражается именно на оккупированных территориях.

Разговоры о катастрофе с лекарствами в России в целом и на оккупированных территориях в частности продолжаются уже не первый месяц. Однако ситуация усугубляется с такой скоростью, что как-то повлиять на нее российские производители просто не успевают. Поскольку производить аналоги большинства препаратов ни одна из фармкомпаний не способна, а завоз товаров иностранных компаний высчитывается даже не в тысячах. Впрочем, потребность в лекарствах никак не уменьшается, поскольку, как бы того не хотел Путин, болеют вообще все. И именно поэтому подорожание наиболее необходимых препаратов в 1,5–2 раза вызывает у людей наибольшее возмущение. Нечего удивляться, что сам факт того, что даже при обычной простуде надо так или иначе потратить от трети своей зарплаты, очень сильно злит крымчан. Особенно с учетом того, что качественное лекарство иностранного производства найти в аптеках почти невозможно, а "отечественные" препараты, хотя не отличаются качеством, также становятся недоступными.

Цены на лекарства растут не просто на какие-то условные пару процентов, а сразу в полтора-два раза в неделю. Кое-где – даже больше. За условное лекарство от кишечной инфекции, которое нужно всем военным, еще неделю назад нужно было отдать 370 рублей, а сейчас стоимость препаратов стартует от 600.

Но главная проблема вовсе не в том, что медпрепараты становятся слишком дорогими для жителей Крыма, а в том, что местные жители не способны зарабатывать даже столько, сколько им приходится тратить. Без возможности каких-либо улучшений. Именно из-за финансового банкротства практически каждой семьи большинство жителей полуострова и чувствует себя так, будто сидит на бочке с порохом. А дальше будет только хуже.