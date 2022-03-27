Жители Крыма стали безнадежными должниками, которых Кремль планирует использовать в войне

Экономический кризис в оккупированном Крыму Россия использует в своей циничной пропаганде. Санкции, которые на страну-оккупанта наложили цивилизованные государства, Кремль пытается эксплуатировать для так называемого "очищения от предателей".

В частности, кремлевская пропаганда активно распространяет призывы к "очищению учебных и научных учреждений" от специалистов, не поддержавших российский нацизм. В то же время, в условиях прекращения европейских стран сотрудничества с такими "учреждениями" ученые становятся "все равно ненужными" для Кремля.

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Кроме того, распространяют заявления о якобы "полезности для России" отказа стран Европы оплачивать контракты за поставки газа в рублях. Пропаганда утверждает, что так "страны Запада будут вынуждены снять санкции против российских банков".

В оккупированном Севастополе оккупанты обещают предоставить так называемым "полицейским" квартиры в новом доме в Балаклаве. В то же время жилье в первую очередь планируют выдавать тем, кто согласится ехать в "командировку" на оккупированные территории материковой Украины.

Также в Association of Reintegration of Crimea обратили внимание, что оккупационная "администрация" отказалась обращаться в Кремль по поводу ограничения деятельности так называемых "микрокредитных учреждений". Об этом просили отдельные коллаборанты.

Долги местных жителей перед этими структурами за последние годы достигли критических отметок.

С марта 2022 стало очевидно, что снижение жизненного уровня населения делает эти «кредиты» абсолютной кабалой. Агрессор рассчитывает, что безнадежные должники будут искать деньги, заключая "контракты" с российским войском,

– говорится в сообщении.

В то же время Россия "приостановила" действие своих так называемых "указов", в соответствии с которыми гражданам Украины как "недружественного государства" с марта 2022 года запрещались операции с недвижимостью.

Все потому, что оккупационная администрация поняла: такой запрет мешает им в дальнейшем отбирать "лакомую" собственность крымчан с украинскими паспортами из-за фиктивных "сделок по отчуждению" земли, квартир и домов.

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